Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе. Фото: Дышим чистым.

В Рязани жителям снова нечем дышать. 30 ноября активисты написали в паблике «Дышим чистым» о том, что по городу расползается химическое облако.

Сообщается, что нечто «похожее на задымление с запахом бензина и газа» чувствовалось по всему городу с 9:30 утра. Жалуются жители Горрощи, Дашково-Песочни, Голенчина. Сильная вонь стояла и в районе Южной окружной дороги.

Отмечается, что датчики ТЧ зафиксировали серьезные превышения pm-частиц с пиками в районе Ледового дворца примерно в 10 утра 30 ноября. В районе поселка Мехзавода показатели pm10 оказались превышены в девять раз.

По словам рязанцев, воздух стоял «почти без движения».

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