Пик потепления и снегопады. Рязань накроет циклон с переохлажденными осадками

Уже скоро Рязань накроет циклон со снегопадом. Выходные будут снежные с плюсовой температурой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни Рязанскую область может накрыть циклон. Уже в четверг прогнозируется снегопад и повышение температуры.

По данным специалистов центра «Фобос», пик потепления вместе с переохлажденными осадками придется на субботу, 10 декабря. Прогнозируется до +1 градуса.

В воскресенье синоптическая ситуация может повториться, ожидается еще одна теплая волна воздуха с его юго-западных областей.

В целом, по данным экспертов, период морозной погоды с рекордно высоким атмосферным давлением завершается. Мощный сибирский антициклон уходит на юго-восток, а погодой до конца недели будут управлять циклоны – сначала североатлантический, а затем южный, балканского происхождения.

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