Днем 7 декабря рязанцев ждет -5 градусов, а уже в ближайшую субботу плюсовая температура. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В среду, 7 декабря, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, предупреждает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в среду будет южный, юго-восточный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -16… -11 градусов, днем -10… -5 градусов.

По данным центра «Фобос», в среду атмосферное давление будет заметно выше нормы.

Кроме того, с каждым днем в Рязани будет постепенно теплеть, в ближайшую субботу, 10 декабря, температура воздуха составит +1 градус при сильном ветре и небольшом снеге.

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