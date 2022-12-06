Рязанец дважды покусился на половую свободу юной свояченицы

В Рязанской области молодого человека признали виновным в изнасиловании свояченицы – сестры своей супруги. Причем следствию известно не об одном, а о двух таких эпизодах. На момент обоих преступлений девушке не исполнилось 18 лет.

Перед судом предстал житель Спасского района 1996 года рождения. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, свою вину он отрицает. Тем не менее, доказательств оказалось достаточно, чтобы вынести суровый приговор.

По пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ насильник получил 8 лет 4 месяца колонии строгого режима.