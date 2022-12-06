Рязанский губернатор провел совещание по проблемам капремонта

Павел Малков рассказал об оставшихся проблемах капитального ремонта в Рязанской области.

В начале недели, 5 декабря, состоялось межведомственное совещание по вопросам реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов. Его провел губернатор Рязанской области Павел Малков.

В ходе встречи обсудили нарушения, которые допустили при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Павел Малков подчеркнул, что проблемы с капремонтом жилых домов в регионе очень серьезные и нужно их исправлять. «Много вопросов к Фонду капремонта, к освоению выделенных средств», - подчеркнул глава региона.

По окончании заседания губернатор дал ряд поручений. Одно из них: проработать эффективную систему контроля за выполнением подрядчиками договорных обязательств. Кроме того, планируется пересмотр сроков оплаты выполненных работ.

Малков заявил, что будут устанавливаться жесткие санкции за невыполнение работ подрядчиком, а некоторые виды работ запретят в зимний период.

Помимо этого, глава региона отметил успешно принятые меры по шести многоквартирным домам в Рязани, оставленные в зиму без крыш: сейчас все крыши утеплили и закрыли асфальтом. Ремонт завершится до 20 декабря.