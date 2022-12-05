Капремонт крыш на шести многоквартирных домах Рязани завершится до 20 декабря

Капремонт крыш многоквартирных домов в Рязани. Фото: горадминистрация.

На сайте администрации Рязани сообщили о продолжающейся работе по контролю за качеством капремонта крыш многоквартирных домов. Стало известно, что капитальный ремонт планируют завершить до 20 декабря 2022 года.

Глава горадминистрации Елена Сорокина совместно с представителями Фонда капремонта и новым подрядчиком проконтролировала ход работ на крышах домов, где были сорваны сроки проведения капремонта. В этом отношении пострадало шесть объектов на следующих улицах:

- улица 3-й Новопавловский проезд, дом № 18,

- улица Октябрьский городок, дом № 7,

- улица Керамзавода, дома №№ 29 и 32,

- улица Нахимова, дом № 2б,

- поселок Мехзавода, дом № 22.

На крышах этих домов на прошлой неделе уже полностью уложили утеплитель и асфальтовый слой.

Сейчас производится укладка первого слоя рулонного покрытия на четырех улицах. На остальных адресах работы начнутся с 8 декабря. За ходом ремонта пристально следят ответственные специалисты, заверяют в мэрии.