72 богатыря. В рязанском роддоме №2 по-прежнему больше рождается мальчиков

Третий месяц подряд в рязанском роддоме №2 больше рождается мальчиков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В роддоме №2 города Рязани подвели итоги ноября. Всего за месяц в медицинском учреждении на свет появились 128 ребенка, из них 72 мальчиков и 56 девочек. Месяцем ранее родилось 70 мальчиков и 53 девочки, а в сентябре соотношение было 80 против 63 в пользу маленьких богатырей

«Мальчики снова опередили девочек. Поздравляем родителей с радостным событием в их жизни, желаем больше радостных дней! Пусть ваш малыш растет здоровым и счастливым! Ваш роддом №2» - пожелали папам и мамам сотрудники медицинского учреждения.

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