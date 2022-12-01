Директор рязанской организации скрыл от государства более 450 млн рублей налогов

Уголовное дело уже передали в суд. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Рязанской области будут судить директора коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей цветными металлами. Мужчина обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 199 УК России – Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Руководитель за два с небольшим года ухитрился обмануть государство на несколько сотен миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Махинации с налогами обвиняемый проводил с июля 2018 года по октябрь 2020 года. Он оформлял фиктивные сделки о якобы имеющихся поставках продукции от некоторых фирм и вносил в налоговую декларацию умышленно неверные сведения о вычетах по этим сделкам. Таким образом предприятию удавалось не платить НДС.

В общей сложности бюджет не получил от фирмы более 450 млн рублей налогов.

В настоящее время уголовное дело вместе с собранными доказательствами направлено в суд. А в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения ущерба бюджету задолженность организации арестовали.