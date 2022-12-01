Атипичные морозы ждут Рязанскую область со 2 по 6 декабря

Атипичные морозы ждут Рязанскую область со 2 до 6 декабря.

Со 2 по 6 декабря Рязанскую область ждет аномально холодная погода. Метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС по Рязанской области.

Со ссылкой на региональный филиал Росгидромета ведомство сообщает, что среднесуточная температура воздуха в обозначенный период будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Атипичные для начала декабря значения температуры воздуха метеорологи центра «Фобос» объясняют тем, что под влиянием антициклона небо очистилось, и земля отдает тепла больше, чем получает от солнца. К тому же в циркуляции этого вихря заключены ледяные воздушные массы из Заполярья.