В ночь на 1 декабря в Рязани и Солотче наблюдали световые столбы. Фото: НРВК | Елена Бобикова.

В ночь на 1 декабря в Рязани и Солотче рязанцы наблюдали редкое природное явление – световые столбы. Жители города и курортного поселка активно делились фотографиями световых столбов, отмечая, что такого сюрприза от природы в первый день зимы не ожидали.

Как объясняют метеорологи, световые столбы (гало) – это следствие морозной погоды и ледяных кристаллов в атмосфере. Солнечные лучи или свет от луны проходят через тонкие перисто-слоистые облака, состоящие из ледяных кристаллов или же просто через слои воздуха с большой концентрацией кристаллов.

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