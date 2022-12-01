Новые автобусы для Рязани может поставлять «КамАЗ».

Власти Рязанской области договорились с компанией «КамАЗ» об их участии в конкурсе по закупке новых пассажирских автобусов для областного центра. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

Чиновник побывал в Москве на международной выставке автобусной техники, где встретился с директором по пассажирскому транспорту «КамАЗ» Саматом Саттаровым.

Ранее сообщалось, что компания «Строй Инвест Проект» представила концепцию новой транспортной модели Рязани. В ближайшее время ее обсудят с общественностью (читать подробнее).

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