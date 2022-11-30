Рязанке, матери ребенка-инвалида, вернули утерянные деньги

Матери ребенка-инвалида вернули утерянные деньги в Рязани

Рязанка, подобравшая пачку с большой суммой денег у ТЦ «Аркада», вернула ее законной владелице. Об этом написали в сообществе «Типичная Рязань».

Деньги, которые родительница ребенка-инвалида взяла в кредит, утеряны ею днем в понедельник, 28 ноября. Неизвестная женщина, подобравшая крупную сумму, попала на запись камеры видеонаблюдения. За возвращение наличных владелица предложила вознаграждение.

Следующим днем, 29 ноября, уже появились слова благодарности - в том же паблике, от той рязанки.

- Хочу поблагодарить админов группы и добропорядочную девушку, которая не испугалась, откликнулась на просьбу и поступила как должен поступить достойный гражданин нашей страны, - написала женщина.

В пресс-службе УМВД по Рязанской области сообщили, что граждане разобрались без участия полиции, и никаких заявлений не поступало.