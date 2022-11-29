В Рязани женщина подобрала с земли крупную сумму денег родителя ребенка-инвалида. Затем "находку" вернула.

В Рязани разыскивают женщину, присвоившую себе найденную пачку денег. Соответствующий пост опубликовали в сообществе «Типичная Рязань» в понедельник, 28 ноября.

Около торгового-центра «Аркада» из кармана женщины выпали деньги, а шедшая за ней другая гражданка их подобрала. Этот момент попал на видео с камер видеонаблюдения.

Уточняется, что потерявшая крупную сумму является родителем ребенка-инвалида. Эти деньги якобы она взяла в кредит недалеко от вышеуказанного ТЦ.

В посте просят откликнуться на данное сообщение. Кроме того, отмечено, что за возвращение денег будет вознаграждение.

В итоге женщина, подобравшая деньги, вернула их владелице.