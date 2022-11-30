Политолог Антон Чаблин: Губернатор Малков может заменить мэра Рязани.

Политолог и журналист Павел Чаблин предположил, что в скором времени губернатор Павел Малков может сменить мэра Рязани. Об этом специалист рассказал порталу «Национальный рейтинг», приведя в пример несколько регионов, где мэры были не из команды губернаторов.

«Скажем, в Рязанской области губернатор Павел Малков активно перетряхивает старые элиты, оставшиеся со времен Николая Любимова. Мэр Елена Сорокина тоже может попасть, что называется, под раздачу», - считает Чаблин.

Елена Сорокина официально возглавила администрацию Рязани 10 сентября 2019 года по итогам тайного голосования в Рязанской городской Думе.

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