На благоустройство четырех выбранных рязанцами общественных пространств потратят 157 млн рублей

На следующий этап благоустройства Лесопарка планируется потратить 67,8 млн рублей. По крайней мере, пока. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Администрация Рязани внесла изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Они связаны с уточнением объема финансирования, говорится в постановлении №9999 от 24 ноября 2022 года.

Среди прочего в документе указано, сколько планируется потратить в 2023 году на благоустройство четырех общественных пространств, выбранных горожанами в результате голосования:

- Лесопарк (от первого разворотного круга до озера Ореховое) — 67,8 млн рублей;

- парк им. Гагарина — 28,4 млн рублей;

- площадь Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе — 32,7 млн рублей;

- Черезовские пруды (четная сторона улицы Новоселов) — 28 млн рублей.

Еще 16,4 млн рублей к прежним 25,5 млн (т. е. совокупно 41,9 млн) выделяется на благоустройство сквера у Торговых рядов и пешеходной зоны по улице Краснорядской.

А самые большие суммы тратятся на благоустройство Торгового городка. За 2022-2023 годы это 210,7 млн рублей (на 2023-й запланировано 73,8 млн).