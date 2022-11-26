Информацию о произволе управляющей компании в Рязани СК проверит по указанию Бастрыкина

Следственный комитет проверит информацию о неправомерных действиях управляющей компании «Сервис-СК» в Рязани. Такое указание дал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

До Бастрыкина дошли сообщения рязанцев о том, что в жилом комплексе «Академик» коммунальщики провели незаконное общее собрание жителей, навязали им дополнительные услуги и теперь через суд взыскивают оплату за непроведенные работы.

«Собственники организовали общее собрание с целью смены управляющей компании и подали соответствующий пакет документов в региональную государственную жилищную инспекцию, однако их обращение было проигнорировано», - передает суть обращения информационный центр СК России.

Руководителю рязанского СК Владимиру Никешкину поручено провести процессуальную проверку, а по ее итогам — представить подробный доклад о ситуации. В центральном аппарате ведомства это будут держать на контроле.

Это одно из двух поручений Бастрыкина 25 ноября, которые касались Рязани. Другое было о застройке территории бывшего шпалопропиточного завода в Борках.