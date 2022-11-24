С 1 декабря в Рязанской области повысится плата за коммунальные услуги

В Рязанской области с 1 декабря повысится в среднем на 9% плата за коммунальные услуги. Соответствующее постановление губернатора о предельных индексах изменения размера платы за коммунальные услуги официально опубликовано в четверг, 24 ноября.

В документе указаны индексы для всех муниципальных образований Рязанской области. В Рязани размер платы за газоснабжение максимально увеличится на 8,5%, плата за электричество, отопление и холодное водоснабжение вырастет на 9%, больше всего подорожают услуги по вывозу ТКО - на 11%.

Согласно документу, утвержденные максимальные индексы повышения платы будут применяться в декабре этого года, и весь следующий год.

Напомним, в этом году тарифы повысятся уже во второй раз. Это решение принято на федеральном уровне.