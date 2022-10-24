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НовостиОбщество24 октября 2022 15:27

Тарифы ЖКУ в Рязанской области вырастут во второй раз за 2022 год

Региональное правительство установит предельные индексы изменения платы за коммуналку на декабрь 2022 года
Источник:kp.ru
Тарифы ЖКУ в Рязанской области вырастут во второй раз за 2022 год.

Тарифы ЖКУ в Рязанской области вырастут во второй раз за 2022 год.

В Рязанской области установят предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги. Во всех муниципалитетах это 9%, говорится в проекте постановления губернатора на сайте областного правительства.

В декабре тарифы повысятся во второй раз за 2022 год. Это решение принято на федеральном уровне. Ранее «внеплановую индексацию» анонсировало Минэкономразвития России. В те же самые 9% рост совокупного платежа Правительство РФ оценило в среднем по стране, но это, как показывает практика, не более чем заявленная «средняя температура по больнице».

Для каждого муниципалитета Рязанской области в проекте постановления темпы изменения тарифов ЖКУ с 1 декабря 2022 года указаны отдельно. Для Рязани определены следующие возможные подорожания:

- электроснабжение – 9,0;

- газоснабжение – 8,5;

- отопление – 9,0;

- холодное

- водоснабжение – 9,0;

- обращение с ТКО – 11,0.