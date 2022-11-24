Губернатор Малков о «Есенинской Руси»: Эта ситуация требует серьезного переосмысления. Фото: правительство Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков обсудил с жителями Рыбновского района зону «Есенинской Руси». Произошло это 23 ноября в Костинском доме культуры, сообщает «Пресса».

Малков признался, что когда он приезжает в любой район, у него спрашивают про дороги, ЖКХ, школы и детские сады, и только в Рыбновском районе в первую очередь поднимают тему «Есенинской Руси».

«Эти ограничения, действующие на значительной части территории муниципального образования, не позволяют не просто строить новые здания, но и зачастую ремонтировать то жилье, в котором люди живут. Вся ситуация требует очень серьезной корректировки. Когда жители 42 населенных пунктов не могут нормально строиться, развиваться и жить полной жизнью, когда почти 50 тысяч га земли находятся под ограничениями, требуется, на мой взгляд, серьезное переосмысление», - заявил губернатор.

По словам Малкова, необходимо еще раз дополнительно обсудить с экспертами, со специалистами, насколько все эти ограничения обоснованы.

«Но мы не должны допустить обратной ситуации, когда исторические места в Константинове вдруг окажутся застроенными», - подчеркнул губернатор.