Рязанцы жалуются в соцсетях на затопленные троллейбусы.

23 ноября рязанцы стали активно делиться в социальных сетях видео, снятые в городских троллейбусах. На кадрах видно, как салоны заливается вода. Речь идет как о старом транспорте, так и новых троллейбусах «Адмирал», купленные властями осенью этого года.

«Аплодирую стоя! Хотели просто доехать, а еще и ботинки помыли. Ну что за сервис», - сыронизировал в комментариях один из рязанцев.

В последние дни в Рязани идут дожди, на дорогах и тротуарах много луж, которые уже 24 ноября рискуют превратиться гололедицу.

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