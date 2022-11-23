В связи с предстоящим похолоданием в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 24 ноября, в Рязани и области ожидается понижение температуры воздуха до 0 градусов и ниже, на дорогах местами гололедица. Метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

По данным центра «Фобос», 24 ноября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможны гололед, местами дымка. Температура днем -1… -3 градуса при умеренном северном ветре.

25 ноября температура понизится до -5 градусов, но к воскресенью прогнозируется потепление до +2 градусов.

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