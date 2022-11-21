Последние новости по делу Александра Логунова. Адвокат Логунова передумал подавать апелляцию на содержание своего клиента в СИЗО.
Адвокат Александра Логунова – Иван Беззубцев отозвал апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда Москвы. Речь идет о продлении мужу Елены Логуновой срока содержания под стражей до 15 января 2023 года. Об этом указывается в постановлении Московского городского суда.
Ранее защитник Логунова был не согласен, что его клиент будет находиться в СИЗО еще несколько месяцев, подал апелляцию, а 11 ноября, до назначения рассмотрения материала, подал заявление об отзыве жалобы.
В настоящее время апелляционное производство прекращено.
В начале ноября Следственный комитет официально предъявил обвинение Александру Логунову в убийстве его жены Елены Логуновой.
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