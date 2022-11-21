Власти Рязани рассказали об уборке снега ночью и утром 21 ноября

Утром 21 ноября более 70 работников ДБГ расчищают лестницы, пешеходные переходы, остановки.

В ночь на 21 ноября Дирекция благоустройства города вывезла с улиц Рязани 318 тонн снега. По крайней мере, так отчиталась городская администрация. Снег вывозили с улиц Введенской, Николодворянской, Полонской, Ленина, площади Мичурина.

«В работах были задействованы погрузчики, самосвалы, грейдеры и другая техника», - пишет пресс-служба мэрии.

13 комбинированных машин минувшей ночью обрабатывали дороги, использовав 14 тонн реагента. Еще 10 тонн реагента пустили на тротуары, а вместе с ним — более 4 кубометров пескосоляной смеси. Список улиц приводится на официальном сайте горадминистрация.

«На дежурстве на случай выпадения осадков находятся 18 комбинированных дорожных машин», - отмечают чиновники.

Утром 21 ноября, как утверждается, во всех районах города на подметание пешеходных зон вышли тракторы-щетки. Более 70 работников расчищают лестницы, пешеходные переходы, остановки.