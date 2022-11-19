Производитель «умных остановок» в Рязани задолжал работникам около 6 млн рублей

Производитель «умных остановок» АО «Интеркросс» в Рязани задолжал работникам около 6 млн рублей

В компании АО «Интеркросс» задолжали работникам зарплату на сумму около 6 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Предприятие посетил глава рязанского управления СК Владимир Никешкин, который встретился с 11 работниками, перед которыми имеются долги по заработной плате и другим выплатам. Всего от невыплат пострадали более 160 сотрудников АО.

Глава ведомства заверил, что ситуация находится под его личным контролем, если выплат не будет, следователи возбудят уголовное дело.

В свою очередь технический директор АО «Интеркросс» Андрей Марченко пообещал, что «несмотря на имеющиеся трудности», сумму долга перед работниками погасят в ближайшее время.

АО «Интеркросс» производит телекоммуникационное оборудование. На сегодняшний день компания является одним из основных поставщиков кроссового оборудования для крупных операторов связи.

Кроме того, на предприятии изготавливают так называемые «умные остановки», стоимость каждой от 3 млн рублей. Урбанисты резко раскритиковали павильоны, назвав их «одной из самых бесполезных вещей на свете».

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