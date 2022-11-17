Возбуждено уголовное дело по факту лесных пожаров в Рязанской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Поводом для возбуждения стало лесные пожары в Рязанской области, прошедшие в августе 2022 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. начальника управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры РФ Александра Канунцева на совещании в Совфеде.

По словам Канунцева, оперативному введению режима ЧС в регионе и стягиванию лесопожарных формирований привело «сокрытие реальных сведений о складывающейся обстановке».

«Это привело к разрастанию пожара, загрязнению атмосферного воздуха, отвлечению значительных сил и средств из соседних регионов», - подчеркнул сотрудник Генпрокуратуры.

Именно по результатам прокурорской проверки следователи и возбудили уголовное дело.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, как тушили пожары в Рязанской области. По его словам, в регионе был «пинг-понг между местными чиновниками» (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!