«Пинг-понг был на уровне местных чиновников». Глава Рослесхоза рассказал, как тушили пожары в Рязанской области

Несложное возгорание в Рязанской области в первый момент упустили, а потом поднялся ветер... Фото: Иван МАКЕЕВ

15 ноября руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников во время пресс-конференции рассказал об особенностях лесного пожара в Рязанской области в августе 2022 года. По словам чиновника, «самый медийный и резонансный» пожар является антипримером.

- Антипример - это Рязанская область. Был 51 небольшой локальный пожар, даже не заслуживающий пристального внимания. И один крупный пожар – площадь, пройденная огнем, более 30 тыс. га, который и привел к задымлению Москвы. Это был самый резонансный и медийный пожар этого года, - отметил Советников.

Как сказал глава Рослесхоза, рязанский пожар - классический пример, когда небольшое, совершенно несложное возгорание в первый момент упустили, а потом поднялся ветер, и пожар раздуло на большую площадь.

- Потом ходили [чиновники] - это наше, это не наше, притухло - не притухло… Пинг-понг был на уровне местных чиновников среднего и нижесреднего звена. Там был межведомственный разлад. Когда мы подключились, губернатор, он [разлад] исчез, и мы все вместе навалились на пожар – власти Москвы, МЧС, минобороны, Рослесхоз. Тогда всем миром тушили, и, слава богу, потушили.

По словам главы ведомства, чтобы впредь не допускать подобных разладов, решено создать общую информационную систему на базе МЧС, которая будет аккумулировать информацию обо всех пожарах.

Иван Советников назвал способ, чтобы победить «межведомственный сепаратизм». Фото: pressmia.ru

- Это позволит победить систему межведомственного сепаратизма и максимально быстро приступать к тушению любого пожара независимо от его территориальной принадлежности, - подчеркнул Иван Советников.

На вопрос, от какого региона в 2023 году можно ждать сюрпризов, Иван Советников вновь вернулся к примеру Рязанской области.

- В нашем радаре Рязани не было как приоритета - это совершенно очевидно. Переживали за Дальний Восток, Сибирь, но случилось, как случилось. Поэтому готовиться нужно всем регионам, всем нужно ждать сюрпризов.

Что касается лесовосстановления, то руководитель Рослесхоза детально все обсудил с губернатором Павлом Малковым, и уже с весны 2023 года пройдет целый комплекс мероприятий - все леса обследуют, все погибшие деревья уберут и посадят молодой лес.

Лесные пожары бушевали в Рязанской области с начала августа 2022 года. Официальной причины к настоящему моменту так и не назвали, но говорили и об ударе молнии, и диверсиях.

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