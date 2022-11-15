Глава администрации Рязани: Имеют место недосмотры, проявления равнодушия

Сорокина сделала внушение префектам и управлению ЖКХ из-за свалок при капремонте домов.

На совещании 14 ноября глава администрации Рязани Елена Сорокина сделала внушение префектам и управлению энергетики и ЖКХ. Последнее представлял не руководитель Дмитрий Кожин, а его заместитель Эдуард Алтунин.

Разбор полетов произошел после выезда Сорокиной на улицу Костычева, где она увидела помойки, устроенные подрядчиками капремонта домов.

«Халатность. Безалаберность. Наплевательское отношение», – подпишусь под каждым словом, - высказывалась Сорокина.

«У нас имеют место недосмотры, проявления равнодушия, незаинтересованности в благоустройстве ваших территорий», - сказала градоначальница уже на совещании.

Алтунин заверил, что порядок у домов на Костычева навели, но не смог ответить на два вопроса Сорокиной: сколько домов в городе на капитальном ремонте и в скольких он еще не исполнен.

«Затрудняюсь ответить», - признал чиновник.

«Вы не наблюдаете вместе с префектурами за благоустройством территорий. Каждый отвечает за свой участок. Либо работаем, либо находим применение своим силам и способностям в другом месте», - отреагировала Сорокина.

Своему заместителю Михалу Ромодину глава администрации поручила организовать совешание по проведению капремонта МКД Рязани.