«Халатность и безалаберность». Елена Сорокина резко высказалась о капремонте домов на улице Костычева

Сорокина возмутилась капремонтом на улице Костычева в Рязани. Фото: vk.com/glavarzn.

Елена Сорокина пообещала разобраться с капитальным ремонтом домов по улице Костычева. На грязь и мусор, которые развел подрядчик при выполнении работ, главе администрации пожаловались рязанцы. Сорокина вместе с подчиненными приехала по адресу и убедилась в правоте людей. Своими впечатлениями от увиденного в пятницу, 11 ноября, она поделилась в соцсети.

- Выехала на место. Сказать, что я впечатлилась – это ничего не сказать... На придомовой территории при проведении ремонта развели помойку! Кругом мусор! Убедилась – стройматериалы лежат на земле. Возмущена. «Халатность. Безалаберность. Наплевательское отношение», – подпишусь под каждым словом, - написала Сорокина.

Подрядчик накидал мусор под окна дома. Фото: vk.com/glavarzn.

У соседнего дома подрядчик не восстановил благоустройство. Ситуацию усугубили автомобили – развели грязь и испортили газон. Глава администрации отметила, что пока провести работы по восстановлению зеленой зоны не получится из-за непогоды, но пообещала потребовать от подрядчика гарантийное письмо о том, что он благоустроит территорию, как только это будет возможно.

В итоге осмотра у Сорокиной возникли вопросы не только к подрядчикам, но и к префекту, и управлению энергетики и ЖКХ. Она заверила, что за неисполнение своих обязанностей каждый виновный ответит лично.