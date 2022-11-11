В Рязанской области ищут потерпевших от судимого за половое преступление

СК проверяет причастность человека, судимого за половое преступление, к другим аналогичными.

СК ищет потерпевших от рук человека, которого уже привлекали к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Как формулирует пресс-служба областного следственного управления, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

Денис Лазакович (Гудков), по версии следственных органов, мог быть замешан в подобном в 2002-2005 годах. В то время на вид ему было 22-25 лет. Это был худощавый мужчина с округлым лицом, темными глазами, короткими светло-русыми волосами. Отдельные черты переданы особенно подробно:

«Над левой бровью по направлению от носа к виску имелась царапина (возможно шрам) длиной 4-5 см, до края волос не доходила примерно 1 см. Нос прямой, рот среднего размера. Голос тихий», - описывает СК попавшего под подозрение.

Тех, кто стал жертвой преступления, или видел мужчину в компрометирующих обстоятельствах, просят обращаться по телефону: 8(910)906-11-41. Конфиденциальность гарантируется.