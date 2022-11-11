Прокурором Ермишинского района стал 46-летний Андрей Стрелков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокурором Ермишинского района стал 46-летний Андрей Стрелков, сообщает прокуратура Рязанской области. Соответствующий приказ Генерального прокурора России подписан 8 ноября.

Советник юстиции Андрей Борисович Стрелков родился в 1976 году в Касимове.

В органах прокуратуры - с октября 1999 года, работал следователем, старшим следователем в Спас-Клепиках

Позже Стрелков занял кресло старшего помощником прокурора Клепиковского района, а с 2007 года был заместителем прокурора.

Ранее сообщалось, что новым рязанским природоохранным прокурором стал 35-летний Вячеслав Шерстнев (подробнее).

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