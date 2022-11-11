Прокурором Ермишинского района стал 46-летний Андрей Стрелков.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прокурором Ермишинского района стал 46-летний Андрей Стрелков, сообщает прокуратура Рязанской области. Соответствующий приказ Генерального прокурора России подписан 8 ноября.
Советник юстиции Андрей Борисович Стрелков родился в 1976 году в Касимове.
В органах прокуратуры - с октября 1999 года, работал следователем, старшим следователем в Спас-Клепиках
Позже Стрелков занял кресло старшего помощником прокурора Клепиковского района, а с 2007 года был заместителем прокурора.
Ранее сообщалось, что новым рязанским природоохранным прокурором стал 35-летний Вячеслав Шерстнев (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!