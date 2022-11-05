В рязанском райцентре произошел дорожный инцидент с участием танка

Фото: издательство "Пресса".

В пятницу, 4 ноября, в райцентре Ухолово Рязанской области произошел дорожный инцидент с участием танка. Об этом сообщило региональное издательство «Пресса».

На улице Революции гусеничная машина дулом сломала дерево. Коллеги из издательства уточняют, что танк перевозили на военном трале.

После инцидента тягач остановился, военнослужащие убрали с проезжей части крупные фрагменты ствола.

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По предварительной информации, пострадали 19 человек (подробности).