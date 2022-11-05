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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 11:44

В рязанском райцентре произошел дорожный инцидент с участием танка

Военную машину перевозили на трале
Источник:kp.ru
Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

В пятницу, 4 ноября, в райцентре Ухолово Рязанской области произошел дорожный инцидент с участием танка. Об этом сообщило региональное издательство «Пресса».

На улице Революции гусеничная машина дулом сломала дерево. Коллеги из издательства уточняют, что танк перевозили на военном трале.

После инцидента тягач остановился, военнослужащие убрали с проезжей части крупные фрагменты ствола.

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