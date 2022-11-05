Автобус Рязань - Старый Оскол перевернулся в Тульской области

В Тульской области в серьезное ДТП попал автобус Рязань - Старый Оскол.

4 ноября примерно в 21.50 в Богородицком районе Тульской области на трассе М-4 «Дон» попал в ДТП пассажирский автобус, следовавший по маршруту Рязань - Старый Оскол.

По предварительной информации, автобус столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении, а затем опрокинулся на бок. В салоне находились 40 пассажиров и два водителя.

По уточненным данным, пострадали 19 человек - 13 из них потребовалась госпитализация.

Узнать о состоянии пострадавших можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-444-40-03.