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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 7:57

Автобус Рязань - Старый Оскол перевернулся в Тульской области

По предварительной информации, пострадали 19 человек
Источник:kp.ru
В Тульской области в серьезное ДТП попал автобус Рязань - Старый Оскол.

В Тульской области в серьезное ДТП попал автобус Рязань - Старый Оскол.

4 ноября примерно в 21.50 в Богородицком районе Тульской области на трассе М-4 «Дон» попал в ДТП пассажирский автобус, следовавший по маршруту Рязань - Старый Оскол.

По предварительной информации, автобус столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении, а затем опрокинулся на бок. В салоне находились 40 пассажиров и два водителя.

По уточненным данным, пострадали 19 человек - 13 из них потребовалась госпитализация.

Узнать о состоянии пострадавших можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-444-40-03.