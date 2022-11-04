Депутат Рязоблдумы Ачалов проиграл суд с интернет-изданием Vidsboku

Депутат Рязоблдумы Александр Ачалов проиграл судебную тяжбу интернет-изданию Vidsboku. Фото: ryazan.er.ru

Депутат Рязоблдумы Александр Ачалов проиграл судебную тяжбу интернет-изданию Vidsboku. Сначала Рязанский районный суд удовлетворил его иск, затем областной оставил все без изменения, но кассационный суд отменил решение полностью и направил дело на новое рассмотрение. Во второй раз иск остался без рассмотрения.

Претензии Ачалова касались серии публикаций, где делается вывод, что его фирма ООО «С-Инвест» провалила благоустройство «Комосмольского парка» в Рязани. КП-Рязань об этом объекте рассказывала.

В своих материалах наши коллеги предъявляли претензии к качеству работ и указывали на сорванные подрядчиком сроки. Также Ачалов не согласился, что являлся фигурантом скандала с подкупом избирателей на выборах в Рязоблдуму в округе №16 — об этом тоже писало издание.

Депутат требовал от главного редактора Vidsboku Константина Смирнова удалить статьи и выплатить ему компенсацию.

“Рязанский районный суд, по сути, просто переписал заявление Ачалова, из которого даже было невозможно понять, какую именно информацию о себе он считает недостоверной”, - считает издание.

Апелляция в облсуд ничего не дала, но журналисты обратились во Второй кассационный суд общей юрисдикции, который отменил решение, «не оставив от него камня на камне».

"Из решения кассационного суда следовало, что рязанские суды вообще не провели никакой работы с доказательствами и аргументами сторон", - отмечают коллеги.

В итоге дело вернулось в первую инстанцию, но Ачалов и его представители на новое рассмотрение не явились, в связи с чем иск оставлен без рассмотрения.