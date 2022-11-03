Экспертизы по делу об убийстве Елены Логуновой будут проводить еще две недели. Об этом КП-Рязань сообщила мама проавашей девушки – Наталия Кошелева.

«Сейчас только от следователей пришла, сказали, что еще две недели будут делать экспертизы», - сказала женщина.

Ранее Следственный комитет официально предъявил обвинение Александру Логунову — мужу Елены Логуновой. По данным следствия, мужчина учинил расправу над супругой «на фоне личной неприязни», а родственникам Елены и всем остальными сообщил, что она ушла из дома и не вернулась (читать подробнее об этой истории).

Кроме того, к настоящему времени неизвестно, имеют ли родители Александра отношение к убийству и пропаже девушки.

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