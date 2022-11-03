КП-Рязань награждает победителей тыквенного конкурса Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В четверг, 3 ноября, в редакции КП-Рязань состоялось награждение победителей «тыквенного» конкурса. Рязанский тыквовод Игорь Мишин вручил семена гигантской тыквы Atlantik Giant и пожелал успехов в выращивании, раскрыв основные хитрости дачника.

Одна из победительниц конкурса - Анна Трепалина призналась, что даже не рассчитывала на победу.

- Сестра читала ваш сайт и случайно увидела новость о конкурсе, сразу предложила мне поучаствовать, так как я с детства пишу стихи. Написала я стихотворение о тыкве сразу, но на победу даже не рассчитывала. Теперь будем вместе с родственниками стараться вырастить такую же огромную тыкву, - призналась она, и пообещала поделиться дачными успехами в новом сезоне.

Напомним, Игорь Мишин вырастил на своем дачном участке тыкву весом 60 кг, собрал вызревшие семена и решил разыграть их в «комсомольском» конкурсе.