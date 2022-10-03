Рязанец Игорь Мишин вырастил на даче тыкву весом 60 кг Фото: Из личного архива героя публикации

Рязанец Игорь Мишин вырастил на даче тыкву весом 60 кг. О секретах своего успеха на огороде он рассказал КП-Рязань.

«Так и назвал ее – Солнышко»

Первое правило успеха – исходный материал. Дачник со стажем выиграл семена своего будущего гигантского урожая в конкурсе… поэтов.

- В прошлом году в Луховицах проходил конкурс на лучшее стихотворение, посвященное тыкве. Луховицкий тыквовод вырастил тыкву весом 783 кг, назвал ее Дуся, и объявил конкурс на лучшие поэтические строки в ее честь. Я написал четверостишье, и выиграл семена селекционного сорта Atlantic Giant, - рассказал начальник отдела продаж Игорь Мишин.

«На луховицком огороде / Я всех больше и желтее / Ну, какая же я Дуся? / Теперь я – Дульсинея», - написал тогда рязанский поэт, и тоже решил вырастить гигантский урожай.

На своей даче в деревне Сорокино Рязанского района Игорь высадил в начале сезона заветное семечко, и стал за ним ухаживать.

- С молодых лет я занимаюсь огородом, но такой большой урожай вырастил впервые. Посадил тыкву на краю компостной ямы, и возможно, это сработало. Когда росла плеть, подкармливал настоем скошенной травы, а когда формировался плод - настоем золы. Мы стараемся не употреблять химию, - признался садовод со стажем.

Все лето семья ухаживала за тыквой, а осенью порадовалась результатам своего труда. Тыкву замерили на грядке, а потом положили на весы – аж 60 кг!

- Когда тыква росла, я думал, как ее назвать. И вот, однажды, увидел, как она стала осторожно показываться из-за листьев, как восходящее солнце. Так и назвал ее – Солнышко, - признается рязанец.

В уходе тыква не привередлива. Фото: Из личного архива героя публикации

Тыква, стихи и Есенин

Счастливый дачник признался, что разделит урожай с родственниками, а еще приготовит традиционное семейное лакомство «Неженка».

- Мы варим тыквенное пюре, а затем смешиваем его со сгущенным молоком. Получается очень полезное и вкусное овощное пюре со сливочной ноткой. Зимой пьем чай с таким десертом, очень вкусно! – рассказал Игорь.

А пока экспонат с дачи Игоря рязанцы могут увидеть в фойе библиотеки имени Сергей Есенина. Кстати, именно здесь поэт-любитель недавно читал стихи на празднике «Болдинская осень». А накануне Дня рождения Сергея Есенина удостоился юбилейной Есенинской медали, как номинант премии «Русь моя», за стихи, посвященные нашему выдающемуся земляку.