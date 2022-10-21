Читателям КП-Рязань предложили выиграть редкие семена гигантской тыквы

Рязанец Игорь Мишин, вырастивший гигантскую тыкву весом 60 кг, объявил конкурс и разыгрывает ее элитные семена селекционного сорта Atlantic Giant.

Желающим повторить опыт Игоря, и вырастить на своем участке невероятный урожай предлагают сочинить четверостишие об этом оранжевом плоде. При этом в стихотворении обязательно нужно использовать слова «тыква» и «Рязань»

- Мы разрезали тыкву - семечек много и они вызрели! Хочу поделиться семенами с победителями конкурса. Я ведь и сам эти семена когда-то выиграл в конкурсе в Луховицах, - поделился Игорь.

Желаем участникам удачи и вдохновения, и ждем ваших писем с тыквенными четверостишьями по адресу kp-62@list.ru (с пометкой «конкурс тыквы).