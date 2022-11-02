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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 15:07

Появилось видео с места ДТП в Касимовском районе, в котором погибли четыре человека

Кадрами поделилась областная Госавтоинспекция
Источник:kp.ru
Обстоятельства смертельного ДТП в Касимовском районе уточняются.

Обстоятельства смертельного ДТП в Касимовском районе уточняются.

Госавтоинспекция Рязанской области опубликовала видео с места страшного ДТП, которое произошло утром 2 ноября 2022 года и унесло жизни четырех человек. Кадры появились в официальной группе дорожной полиции в соцсети.

Вблизи села Поляны Касимовского района ВАЗ-2110 съехал в кювет и перевернулся. В результате автомобиль превратился в груду металла, а все ехавшие в машине – двое мужчин и две женщины – от полученных травм скончались на месте.

Личности погибших в настоящее время устанавливаются. Дорожная полиция ведет проверку и уточняет обстоятельства аварии, приведшей к гибели людей.