В страшной аварии в Касимовском районе погибли четыре человека

В аварии, произошедшей в среду, 2 ноября, в Касимовском районе погибли все четверо ехавших в машине. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сообщается, что авария произошла примерно в 10:40 на дороге близи села Поляны Касимовского района. «Десятка» съехала в кювет и перевернулась. Двое мужчин и две женщины, которые ехали в машине, от полученных травм скончались на месте. По данным полиции, несовершеннолетних среди погибших нет.

По предварительным данным, водитель ВАЗа выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, и машина вылетела с дороги, опрокинулась в кювет.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и других оперативных служб полиции. Личности погибших устанавливаются. Проводится проверка

Авария произошла в Касимовском районе.