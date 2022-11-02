«От автомобиля ничего не осталось»: последствия страшного ДТП в Рязанской области засняли очевидцы. Фото: https://t.me/livekasimov

Последствия страшного ДТП в Касимовском районе Рязанской области засняли очевидцы. В публикации Telegram-канала «Типичный Касимов» сообщается, что автокатастрофа случилась перед селом Селищи.

«От автомобиля практически ничего не осталось», - указывает автор.

Повреждения настолько сильны, что даже марку машины очевидцы точно назвать не смогли. В публикации лишь отмечается, что «авто похоже на «десятку». На месте ДТП работали полицейские, медики, спасатели.