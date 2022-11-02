Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 ноября 2022 10:10

«От автомобиля ничего не осталось»: последствия страшного ДТП в Рязанской области засняли очевидцы

В Касимовском районе в результате ДТП легковушку разорвало на части
Источник:kp.ru
«От автомобиля ничего не осталось»: последствия страшного ДТП в Рязанской области засняли очевидцы. Фото: https://t.me/livekasimov

«От автомобиля ничего не осталось»: последствия страшного ДТП в Рязанской области засняли очевидцы. Фото: https://t.me/livekasimov

Последствия страшного ДТП в Касимовском районе Рязанской области засняли очевидцы. В публикации Telegram-канала «Типичный Касимов» сообщается, что автокатастрофа случилась перед селом Селищи.

«От автомобиля практически ничего не осталось», - указывает автор.

Повреждения настолько сильны, что даже марку машины очевидцы точно назвать не смогли. В публикации лишь отмечается, что «авто похоже на «десятку». На месте ДТП работали полицейские, медики, спасатели.