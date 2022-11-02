«Зачем я туда поперлся?» Расследование убийства вахтовика в Рязанской области завершено.

2 ноября прокурор подписал обвинительное заключение по обвинению 41-летнего рязанца в убийстве. Об этом КП-Рязань сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в одном из домов по улице Железнодорожной города Касимова летом обнаружили труп 47-летнего вахтовика с множественными колотыми и резаными ранами. Эксперты насчитали на теле погибшего 15 ран, девять из которых были в груди (подробности жуткого убийства с фотографиями).

- Вину обвиняемый признал полностью, активно способствовал раскрытию. Он с первых дней вину свою признавал. Так скажем, когда отошел от алкогольного опьянения, осознав, что он совершил, пожелал написать явку с повинной. Были у него, конечно, путаницы, но в процессе следствия все устранилось. Да, он сожалеет о случившемся, говорит, зачем я вообще туда пошел, лучше бы дома оставался, - комментирует следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын.

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