В Касимове произошло убийство из-за ревности.

Утром 27 августа в одном из домов по улице Железнодорожной в Касимове обнаружили труп 47-летнего вахтовика с множественными колотыми и резаными ранами. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, накануне в квартире 39-летней местной жительницы выпивала компания из трех человек: сама хозяйка, ее бывший 41-летний сожитель и сожитель новый - 47-летний вахтовик с Севера.

Обвиняемый в касимовском убийстве во всем сознался и раскаялся.

По словам бывшего, он уже собирался уходить, когда новый друг хозяйки дома стал высказывать ему претензии, мол, зачем продолжаешь ходить сюда. Возникла потасовка, во время которой бывший сожитель схватил нож и несколько раз ударил им вахтовика. Сама дама в этот момент была в туалете, но прибежала на шум и забрала нож. Но ее бывший не унимался, он нашел на кухне еще один нож и продолжил резать недавнего собутыльника. Скончался вахтовик на месте преступления от множественных ран и повреждений внутренних органов. Эксперты насчитали на теле убитого не менее 15 ран, девять из которых были в груди.

После серьезной пьянки началась жестокая поножовщина.

— В настоящее время 41-летнему мужчине предъявлено обвинение, он во всем сознался и раскаивается, — отметил следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — Обвиняемый находится под стражей, расследование уголовного продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!