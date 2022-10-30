Дорожная полиция уточнила подробности аварии со скорой в центре Рязани

В региональном управлении ГИБДД уточнили подробности аварии со «скорой», произошедшей 30 октября на перекрестке улиц Ленина и Свободы.

По предварительным данным, 59-летний рязанец за рулем автомобиля УАЗ, оборудованном под скорую помощь, столкнулся с автомобилем Peugeot под управлением 55-летнего водителя.

В результате аварии за медицинской помощью обращали з0-летняя пассажирка скорой помощи и 55-летняя пассажирка иномарки.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось о пострадавших водителе и пассажирке скорой.