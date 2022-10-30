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НовостиПроисшествия30 октября 2022 14:33

В центре Рязани в аварии перевернулась частная «скорая»

ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Свободы
Источник:kp.ru
В центре Рязани в аварии перевернулась частная «скорая»

В центре Рязани в аварии перевернулась частная «скорая»

В воскресенье, 30 октября, в Рязани на перекрестке улиц Ленина и Свободы в аварии перевернулся автомобиль частной скорой помощи. Об этом КП-Рязань сообщили очевидцы происшествия.

Сообщается, что авария произошла около 17 часов. Столкнулись автомобили Peugeot и УАЗ. В результате столкновения автомобиль УАЗ, устроенный как частная скорая помощь, перевернулся на бок. Иномарка получила повреждения с передней части.

На месте происшествия работает полиция, а также реанимация.

ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Свободы

ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Свободы