В центре Рязани в аварии перевернулась частная «скорая»

В воскресенье, 30 октября, в Рязани на перекрестке улиц Ленина и Свободы в аварии перевернулся автомобиль частной скорой помощи. Об этом КП-Рязань сообщили очевидцы происшествия.

Сообщается, что авария произошла около 17 часов. Столкнулись автомобили Peugeot и УАЗ. В результате столкновения автомобиль УАЗ, устроенный как частная скорая помощь, перевернулся на бок. Иномарка получила повреждения с передней части.

На месте происшествия работает полиция, а также реанимация.