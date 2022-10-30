В Рязанской области пропал 11-летний мальчик

В Рязани пропал 11-летний мальчик

Рязанцев просят помочь найти 11-летнего ребенка. Сообщение с ориентировкой разместили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Мальчик Данила Фильков 2010 года рождения проживает в поселке Тума Клепиковского района. С 29 октября этого года его местонахождение неизвестно.

Приметы мальчика: рост 150 см, худощавый, серые глаза и русые волосы. Мальчик был одет в темно-зеленую куртку, зеленые штаны, резиновые сапоги, желто-зеленую шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего ребенка, просят сообщать организаторам поисков: Ольга(Герда) 8-905-692-78-87, Наталья (Лимура) 8-920-996-31-13.