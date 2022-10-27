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НовостиОбщество27 октября 2022 7:44

Убирать улицы Рязани зимой уже готовы 148 единиц техники Дирекции благоустройства

В ближайшее время приедут еще 35 новых машин и подержанная техника из Москвы
Источник:kp.ru
К зиме в Рязани готовы 148 единиц техники. Фото: администрация Рязани.

К зиме в Рязани готовы 148 единиц техники. Фото: администрация Рязани.

Рязань подготовила имеющуюся коммунальную технику к предстоящей зиме. Убирать снег и наледь с улиц областного центра будут 148 единиц, находящихся на балансе Дирекции благоустройства города. Также привлекут и машины подрядных организаций, сообщает пресс-служба мэрии.

В среду, 26 октября, технику показали заместителю главы администрации Михаилу Ромодину. К работе в холодное время года в Рязани привлекут комбинированные дорожные машины, подметальные уборочные машины, автогрейдеры, тракторы с щетками и без них, бульдозеры, пескоразбрасыватели. Для вывоза собранного снега готовы и самосвалы.

В мэрии также отметили, что в зимний период в Рязани убирают снег с 2,5 млн квадратных метров дорожного полотна, грейдируют более 1,5 млн квадратных метров дорог и чистят тротуары на площади в 268 тысяч квадратных метров. Предстоящей зимой это будут делать уже сформированные бригады и резерв водителей.

Впрочем, 148 единиц – это еще не полный автопарк ДБГ. В ближайшее время по контракту в Рязань поступит еще 35 новых машин. Также ожидают и подержанную снегоуборочную технику – она приедет из столицы (подробнее).