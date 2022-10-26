Малков объяснил, почему назначил на пост рязанского министра соцзащиты Наталью Суворову

Наталья Суворова возглавила областное минсоцзащиты 24 октября. Фото: страница Павла Малкова в соцсети ВКонтакте.

Губернатор Рязанской области Павел Малков объяснил, почему пост министра соцзащиты региона заняла уроженка Касимова и экс-руководитель департамента внутренней политики Ивановской области Наталья Суворова. Постановление о ее официальном назначении появилось в понедельник, 24 октября.

По словам главы области, определяющими факторами назначения Суворовой стали ее профессиональный опыт и личные качества.

- Большой управленческий опыт, искренняя заинтересованность, желание работать на результат и четкое понимание проблем людей – качества, определившие ее назначение, - написал в соцсети Малков.

Он также обозначил ряд задач, стоящих перед ведомством и требующих решения. В частности, развитие учреждений социальной защиты в Рязанской области и системы долговременного ухода, поддержка малообеспеченных семей и семей, в которых есть мобилизованные.