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НовостиПолитика26 октября 2022 9:45

Малков объяснил, почему назначил на пост рязанского министра соцзащиты Наталью Суворову

По его словам, главными факторами стали профессиональные и личные качества чиновницы
Источник:kp.ru
Наталья Суворова возглавила областное минсоцзащиты 24 октября. Фото: страница Павла Малкова в соцсети ВКонтакте.

Наталья Суворова возглавила областное минсоцзащиты 24 октября. Фото: страница Павла Малкова в соцсети ВКонтакте.

Губернатор Рязанской области Павел Малков объяснил, почему пост министра соцзащиты региона заняла уроженка Касимова и экс-руководитель департамента внутренней политики Ивановской области Наталья Суворова. Постановление о ее официальном назначении появилось в понедельник, 24 октября.

По словам главы области, определяющими факторами назначения Суворовой стали ее профессиональный опыт и личные качества.

- Большой управленческий опыт, искренняя заинтересованность, желание работать на результат и четкое понимание проблем людей – качества, определившие ее назначение, - написал в соцсети Малков.

Он также обозначил ряд задач, стоящих перед ведомством и требующих решения. В частности, развитие учреждений социальной защиты в Рязанской области и системы долговременного ухода, поддержка малообеспеченных семей и семей, в которых есть мобилизованные.