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НовостиЭкономика25 октября 2022 7:57

В сельском хозяйстве Рязанской области имеется около 1000 вакансий

Больше трети из них — с предоставлением жилья
Источник:kp.ru
Минсельхоз Рязанской области обновил базу вакансий в агропромышленном комплексе. В ней — около 1000 рабочих мест.

Минсельхоз Рязанской области обновил базу вакансий в агропромышленном комплексе. В ней — около 1000 рабочих мест.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минсельхоз Рязанской области обновил базу вакансий в агропромышленном комплексе. В ней — около 1000 рабочих мест.

Помимо требований к соискателям и размера зарплаты в базе указана информация о наличии жилья, детского сада, школы, газификации.

«380 вакансий имеют готовые варианты предоставления жилья соискателям», - отметили в минсельхозе.

Больше всего сельхозпредприятия нуждаются в людях рабочих профессий, особенно в механизаторах и животноводах — 172 и 120 вакансий соответственно. Требуются специалисты инженерной, ветеринарной, зоотехнической, агрономической служб и специалисты других направлений.

20 октября министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов рассказывал,что под частичную мобилизацию попали 180 работников АПК.