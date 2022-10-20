Из Рязанской области мобилизовали 180 работников АПК

Под частичную мобилизацию в Рязанской области попали 180 работников агропромышленного комплекса.

Под частичную мобилизацию в Рязанской области попали 180 работников агропромышленного комплекса. Об этом в ходе трансляции 20 октября заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов.

По словам Филиппова, минсельхоз собирает с предприятий АПК списки людей для форсированного обучения на право управления самоходной техникой, чтобы они получили специальность тракториста-машиниста. По состоянию на 19 октября заявителей было 210. Среди них есть и женщины.

Министр заметил, что мобилизованы были, конечно, не только трактористы-машинисты, но и, к примеру, специалисты пищевой промышленности. Кадровый резерв сейчас стараются создать из студентов РГАТУ и техникумов.

Филлипов признал, что в общей сложности отрасли, с учетом выбывших, не хватает почти 2 тыс. рабочих рук — почти 8% от общей потребности АПК.