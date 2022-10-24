«Бороться с ним было просто кайф». Рязанец выловил из Оки огромного сома весом в 32 килограмма

Сом оказался ростом в 175 сантиметров. Фото: Илья БОЛЬШАКОВ.

Житель Рязани выловил из Оки сома весом в 32 килограмма и ростом в 175 сантиметров. Внушительная рыбина клюнула на приманку в субботу, 22 октября. Фотографии речного трофея мужчина опубликовал в соцсети.

- Ловил не один, а со своей любимой женой, которая очень помогла поднять его в лодку и одеть на голову подсак, потому что подсак был, конечно, не для такого размера рыб. Бороться с ним было просто кайф, - написал рязанец в группе «Рыбалка в Рязани».

По словам мужчины, отличная добыча стала результатом так называемого «реванша». Три недели назад на крючок уже ловился большой сом, но тогда человек не смог его вытащить из-за слабых снастей. Рыбак не опустил руки, хорошо подготовился, и в этот раз ему улыбнулась удача.

Ранее сома весом в 25,5 килограммов выловили в Шиловском районе. Рыбак боролся с рыбиной около 40 минут (подробнее).